(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 BASILICATA: FOTI, RICONFERMA IMPORTANTE. VITTORIA PER FDI

“Le urne parlano chiaro e delineano una vittoria netta del centrodestra in

Basilicata. Una riconferma importante quella ottenuta dal governatore Vito

Bardi, premiato dai lucani per il buon lavoro portato avanti in questi 5

anni. Una vittoria per Fratelli d’Italia che si conferma essere il primo

partito in regione. Di contro, più che un cambio di vento le opposizioni

devo stare attente ai colpi di aria, che soffiano forti e mandano in

soffitta qualsiasi possibilità di vittoria per la strana coppia Schlein –

Conte”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.