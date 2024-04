(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 Basilicata: Bergamini “Risultato molto importante per Forza Italia”

“L’esito della tornata elettorale in Basilicata sta prefigurando un risultato molto importante per Forza Italia. Da quel che traspare dai dati giunti finora, rafforziamo il nostro percorso di crescita, guidati da Antonio Tajani. Siamo un partito credibile, che interpreta la cultura del buongoverno instaurando un confronto virtuoso con le categorie produttive, con le associazioni, con chi è in difficoltà. Un partito capace di esprimere punti di riferimento molto solidi sul territorio. Vito Bardi ne è la dimostrazione. Procede verso la riconferma alla guida della regione alla testa di una coalizione che ha allargato il proprio perimetro. Questo dimostra la credibilità della nostra classe dirigente. Il risultato lucano, dunque, arricchisce la nostra fiducia e il nostro entusiasmo nella campagna elettorale per le Europee”. E’ quanto dichiara in una nota la vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Begamini.

