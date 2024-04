(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 Università; Ronzulli (FI): Sinistra familiarizza con violenti, noi siamo con forze dell’ordine

“C’è chi sta dalla parte dell’antistato e non di coloro che, per proteggerlo, sono disposti a sacrificare la loro incolumità, persino la loro vita: le forze dell’ordine, i poliziotti, i carabinieri. Sono coloro che in queste settimane stanno subendo violenze e aggressioni per tutelare l’ordine e la sicurezza di tutti noi, per difendere l’autonomia di quelle università che qualcuno vorrebbe tenere in ostaggio ma che, tenacemente, non vogliono piegarsi alle minacce dei collettivi che vogliono boicottare Israele. Collettivi che neppure si rendono conto di non fare il bene della causa palestinese. E non abbiamo neanche sentito una sola parola di condanna da parte della Schlein e di Conte. E’ questa la profonda differenza che esiste fra chi familiarizza con gli aggressori e i violenti e chi, come noi, sta con le forze dell’ordine, difende i valori e il rispetto per le istituzioni”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione dell’apertura della campagna elettorale per le Europee di Letizia Moratti.