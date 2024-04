NATALITÀ, FOTI (FDI): GOVERNO AFFRONTA IL TEMA IGNORATO DAI GOVERNI PRECEDENTI

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 NATALITÀ, FOTI (FDI): GOVERNO AFFRONTA IL TEMA IGNORATO DAI GOVERNI

“Mentre il chiacchiericcio sterile risuona nelle nostre orecchie, passano

sotto traccia notizie come l’annuncio del ministro Roccella dei 60 milioni

di euro per finanziare i centri estivi e dare un supporto alle famiglie,

dopo la chiusura delle scuole. Per invertire la rotta di una denatalità che

si fa allarmante non bastano le intenzioni pagate a poco prezzo da

incantatori di serpenti che hanno governato per decenni ignorando il tema.

Decontribuzione, asili gratis dal secondo figlio, aumento dell’assegno

unico, potenziamento del congedo parentale, sono alcune delle misure

concrete sulle quali il governo di Giorgia Meloni ha deciso di investire e

che, secondo l’Ufficio parlamentare per il bilancio, hanno prodotto

benefici netti per le famiglie pari a 16 miliardi. Certo poca roba rispetto

ai 160 miliardi prodotti dal superbonus. Peccato che nel primo caso siano

benefici per le famiglie, nel secondo caso debiti”. Così il capogruppo di

Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti.