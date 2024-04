Moratti; Ronzulli (FI): C’è chi oggi taglia nastri di una Milano costruita da lei

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

“La scelta di Letizia Moratti di candidarsi in questa campagna elettorale rappresenta sicuramente un grande valore aggiunto per Forza Italia. Per la sua storia e per la sua esperienza, sarà anche uno stimolo per tutti i candidati a fare di più e a dare il massimo, perché è una donna del fare ed ha lasciato il segno nella Milano che vediamo adesso. Chi ora governa la città vive di rendita per quello che hanno creato la giunta Albertini e la giunta Moratti. C’è chi taglia i nastri e chi invece ha dato il via alla modernità, con la costruzione di quelle strade, di quelle piazze, e di quei palazzi, che oggi altri inaugurano”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione dell’apertura della campagna elettorale per le Europee di Letizia Moratti.