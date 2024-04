Europee, Ascani (PD): obiettivo PD Ue forte e unita

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

“L’Europa si trova dinanzi ad un bivio. O compie un salto di qualità politico sulla strada dell’integrazione e del rafforzamento del suo peso internazionale o, all’inverso, diventerà ostaggio di vecchi e nuovi nazionalismi che ne minano unità interna e frenano possibilità di diventare sempre più protagonista sulla scena mondiale. È tutta qui la partita tra noi con le altre forze riformiste e progressiste europee e le destre di Meloni e dei suoi alleati. In gioco alle elezioni di giugno c’è il futuro dell’Unione europea. Noi vogliamo un’Europa forte, capace di essere protagonista nei cambiamenti in atto, che tenga fede all’impegno di proteggere le fasce sociali più deboli e in difficoltà, che si confermi nella tutela e nella promozione dei diritti, delle libertà, della pace. Le liste del PD decise oggi sono forti, rappresentative, espressione di radicamento e di apertura, esperienza e novità. Una giusta strada per battere la destra in Italia e affermare la nostra idea di Europa forte, sociale, unita, protagonista”, così la Vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani.