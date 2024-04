(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 DE PRIAMO (FDI): ROGO MEZZOCAMMINO, PLAUSO AI CARABINIERI PER SCOPERTA CENTRALE ABUSIVA BITCOIN

“Complimenti ai Carabinieri per la loro indagine su una vicenda che avevamo segnalato come gravissima e sulla quale avevamo svolto un sopralluogo come Commissione Ecomafie insieme al Presidente sen. Morrone. L’individuazione dei traffici legati ad una centrale abusiva di bitcoin, che potrebbe essere all’origine del rogo di tonnellate di rifiuti abusivi a Mezzocammino del 31 dicembre scorso, rappresenta un elemento importante ed una conferma della serietà delle continue richieste di attenzione dei residenti anche precedenti agli incendi. Attraverso il dialogo istituzionale tra Comune, Regione e Governo deve ora essere assolutamente proseguito il lavoro di rimozione dei rifiuti e la riqualificazione complessiva dell’area”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, relatore in Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari su Malagrotta e ciclo dei rifiuti nel Lazio e nella Capitale.

