(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 Commissione Ue; Ronzulli (FI): Ppe non forzi su un cavallo non sanissimo

“Forza Italia darà un grandissimo contributo per rendere più ampio e più forte quel Partito popolare europeo che sarà determinante per la composizione della Commissione e per la scelta del suo presidente. E alla luce dei fatti, di quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane, il Ppe non dovrà cercare di forzare su un cavallo che in questo momento non è proprio sanissimo. Sarebbe quindi servito più coraggio nella scelta del candidato presidente della Commissione per avere davvero un cambio di passo nella politica europea”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione dell’apertura della campagna elettorale di Letizia Moratti.