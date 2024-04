(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 Aborto: Latini (Lega), sinistra ipocrita, libertà di parola non vale a targhe alterne

Roma 21 apr. – “Assurda l’ipocrisia della sinistra, che da una parte grida alla censura di uno scrittore e dall’altra vorrebbe la censura di un vicedirettore di tg come Boccia rea di avere palesato il proprio pensiero su un tema delicato e personale come l’aborto. E che comprendo bene, visto che nel passato ho ricevuto a mia volta minacce per aver espresso le mie posizioni. Nessuno sta mettendo in discussione la legge 194, né sta mettendo questo provvedimento in contrapposizione alle misure atte a tutelare la vita delle donne e del bambino: qui si parla di libertà di parola, e non può valere a targhe alterne e, soprattutto, a discrezione della sinistra”.

Lo dichiara la deputata della Lega, Giorgia Latini.