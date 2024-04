(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 Vigili del Fuoco. Campione (FdI): In vista dell’estate organico da potenziare con urgenza

“In vista dell’estate e dell’emergenza incendi si rende urgente un potenziamento di uomini e di mezzi nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carrara, alla luce anche della penuria di mezzi e di uomini”. Lo dichiara Susanna Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. “Come emerso nella visita che ho effettuato oggi al Distaccamento di Carrara – e in base alle segnalazioni del rappresentante del Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, Marco Bonni, il locale distaccamento necessita di un aumento di personale e di nuove attrezzature e di mezzi più nuovi ed efficienti”. “Non c’è da sottavalutare, infine, che sui monti della Lunigiana dalla primavera aumentano le escursioni e le situazioni in cui è più probabile si debba andare alla ricerca di persone disperse o escursionisti smarriti. In questi casi, potrebbero bastare due emergenze in contemporanea tra Carrara e Massa per mandare in tilt la macchina dei soccorsi. Prima che possa accadere l’irreparabile – conclude la senatrice campione – pare necessario e urgente un incremento dell’organico per fronteggiare ogni scenario di pericolo”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica