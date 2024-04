(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 Rai, caso Scurati, Laureti (Pd): per Telemeloni antifascismo è campagna elettorale

“L’antifascismo bollato come ‘campagna elettorale’. Non ci sono parole.

Il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile è stato cancellato: sarebbe stato sottoposto a una sorta di ‘censura preventiva’ dai vertici di Telemeloni.

Non possiamo tollerare questo atteggiamento da parte del Governo: quello che conoscevamo come Servizio Pubblico sta diventando sempre più una macchina di propaganda.

La RAI dovrebbe essere plurale, democratica e inclusiva, e non asservita alle logiche di potere. La nostra posizione non cambia: questa deriva va fermata”.