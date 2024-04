PUGLIA, FOTI (FDI): CARA SCHLEIN COME DEFINIREBBE EMILIANO?

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

sab 20 aprile 2024

“Dobbiamo ringraziare il segretario del Pd Elly Schlein per avere

sdoganato il termine ‘cacicco’, poco noto a molti e usato in politica per

indicare ‘coloro che gestiscono il potere in modo assoluto su un

territorio’. Dopo le ultime notizie di cronaca- secondo le quali il

presidente della regione Puglia Emiliano avrebbe ‘soffiato’ all’orecchio

dell’amico Pisicchio di indagini a suo carico, suggerendogli di dimettersi-

le chiediamo: carissima segretaria come definirebbe chi per governare il

proprio territorio va a parlare con esponenti noti della malavita e si

serve dei suoi contatti con la magistratura per ottenere notizie riservate

da usare a fini politici? Dalla segretaria del partito di ‘unti dal

Signore’ che seleziona solo i migliori per intelligenza e finezza culturale

e intellettuale ci aspettiamo una risposta chiara dal significato univoco”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.