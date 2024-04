Europee. Ferrante, Avanti in nome di Berlusconi, Fi sarà decisiva

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

“Dal Consiglio Nazionale di Forza Italia, riunito oggi a Roma, è emersa chiaramente la nostra missione: portare avanti con rinnovato entusiasmo il progetto politico del Presidente Silvio Berlusconi, rafforzando l’area moderata, liberale ed europeista per una nuova stagione di successi. Forza Italia guarda con entusiasmo alle prossime sfide, a partire dagli imminenti appuntamenti elettorali. Rilanciamo il nostro impegno in nome del nostro amato Presidente, che ha saputo costruire un movimento che dopo 30 anni è ancora protagonista della scena politica e un’alleanza, quella di centrodestra, solida, coesa e maggioritaria nei consensi degli Italiani. Con il nostro segretario Antonio Tajani, che sarà capolista alle elezioni europee, lavoreremo per rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa, costruendo un futuro all’altezza della nostra storia. Il voto a Forza Italia, in quanto unica espressione italiana del Ppe, sarà più che mai decisivo. Siamo la forza rassicurante al centro del Governo, dell’Italia e dell’Ue”. Lo scrive il deputato e Responsabile nazionale Adesioni di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit.

