+++Coppa del Mondo, il fioretto femminile italiano è ancora storico: 4 azzurre in semifinale, il podio sarà monocolore+++

in semifinale, il podio sarà monocolore+++ TBILIZI – Il fioretto azzurro

continuo ad aggiornare la sua storia: nella tappa di Coppa del Mondo in

corso a Tbilisi ci sono quattro fiorettiste in semifinale nella gara

individuale, per un podio che sarà tutto italiano. Ora in Georgia

saranno soltanto derby: Martina Favaretto affronterà Arianna Errigo,

mentre dall’altra parte del tabellone Alice Volpi se la vedrà contro

Anna Cristino. La finale è in programma alle ore 16 italiane. Per il CT

Stefano Cerioni un altro strepitoso en-plein sul podio, come accadde lo

scorso gennaio agli uomini nella tappa di Parigi e un anno fa alle donne

nell’Europeo di Plovdiv.

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO FEMMINILE – TBILISI (GEORGIA) 20 APRILE 2024

Qui i risultati live [1]

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

