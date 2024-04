(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

Cinema: Latini (Lega), 'Fabbricante di Lacrime' film più visto al mondo su Netflix, importante successo Straffi

Roma 20 apr. – “Ancora una volta, un importante successo per Iginio Straffi: il film ‘Fabbricante di Lacrime’ è il più visto al mondo su Netflix. Un traguardo che parla italiano e che premia una creatività che ha trovato ampio riscontro nel pubblico internazionale. Un chiaro risultato che rappresenta il miglior tributo per gli sforzi di produzione compiuti, per le capacità di tutti i professionisti che hanno contribuito a questo prodotto e, soprattutto, per la sua indubbia qualità. Voglio rivolgere quindi all’amico Iginio Straffi le mie congratulazioni per questo ennesimo risultato e questo successo, orgoglio per il nostro Paese e per le stesse Marche, sua terra natale”.

Lo dichiara la deputata della Lega, vicepresidente in commissione Cultura, e segretario del partito nelle Marche, Giorgia Latini.