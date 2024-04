(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 CENSURA RAI, BARBERA (PRC): “IN TELEMELONI C’È SPAZIO SOLO PER CERVELLI

OSCURATI”

“Ma quale accertamento su questioni economiche e contrattuali o motivazioni

di carattere editoriale, come eccepito in maniera contraddittoria dalla

Rai! L’annullamento del contratto ad Antonio Scurati rappresenta solo una

becera censura. Per chi non l’avesse ancora capito nelle Rai meloniana è

stato cancellato il pluralismo e il confronto democratico. In Telemoni non

c’è spazio per quelli come Antonio Scurati, ma solo per cervelli

rigorosamente ‘Oscurati’. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Questi

signori che sono oggi al governo sono gli stessi che celebrano in pompa

magna un personaggio come il filosofo del fascismo, Giovanni Gentile,

dedicandogli mostre e francobolli, e si dimenticano dell’anniversario di

Giacomo Matteotti, sequestrato e ucciso 80 anni fa dai sicari di Benito

Mussolini. Ha ragione Antonio Scurati, questi signori potevano decide

rinnegare le loro origini politiche o provare a riscrivere la Storia. È

evidente che abbiamo scelto la seconda opzione. La loro cultura di

appartenenza ha prevalso sul buon senso e sulle regole democratiche.

Invitiamo tutti a prendere il monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati per

condividerlo sui social e stamparlo per tappezzare muri e bacheche di

condomini, uffici, locali pubblici. Facciamolo diventare virale per

sensibilizzare tutte le coscienze come atto di accusa contro chi, nel

ventunesimo secolo, vuole riportarci indietro nella storia. Basta con la

censura e con chi vuole cancellare le radici antifasciste della nostra

Repubblica”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.