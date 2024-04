(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 Autonomia. Zullo (FdI): è opportunità per tutti. Decaro pensi ai problemi di Bari

“L’autonomia differenziata è un progetto ambizioso per migliorare le prestazioni della nostra Nazione e, come ha affermato il presidente Giorgia Meloni, è un’opportunità soprattutto per il sud perché serve a responsabilizzare la sua classe dirigente. La risposta del sindaco Decaro, che in riferimento a questa affermazione si definisce ‘un amministratore responsabile che lavora con onore’, risulta alquanto patetica. Inviterei Decaro a pensare ai problemi di Bari e ai numerosi scandali che stanno coinvolgendo la città, invece di parlare di cose che evidentemente non conosce solo per becera polemica politica. Basti pensare a quello che sta emergendo riguardo non solo alle indagini penali dell’AMTAB ma anche riguardo alla situazione contabile della stessa Azienda per comprendere come Decaro è fuori da ogni logica di efficienza e correttezza dell’uso delle risorse. Capisco che a lui serva la gestione allegra delle risorse per tenere accanto amici e uccelli migratori portatori di voti, ma a noi interessa la crescita dei territori e il benessere della collettività e l’autonomia è lo strumento che determinerà un cambiamento epocale nella responsabilizzazione del pubblico amministratore”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica