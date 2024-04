Auto. Ferrante (Mit): Studi di consulenza alleati PA per digitalizzazione e semplificazione

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 Auto. Ferrante (FI): Studi di consulenza alleati PA per digitalizzazione e semplificazione

“Gli studi di consulenza sono un riferimento per i cittadini e svolgono un ruolo importante nel più ampio processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai veicoli. Possiamo considerarli un anello di congiunzione tra Cittadini, Imprese e Pubblica amministrazione.” Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, intervenuto al Convegno regionale di UNASCA tenutosi oggi a Salerno.”La partnership tra PA e Studi di consulenza – ha continuato Ferrante – ha generato servizi più agili, rapidi e capillari grazie alla distribuzione delle sedi degli studi sull’intero territorio, riducendo il carico di lavoro degli uffici pubblici a beneficio di una maggiore qualità del servizio reso. Con il nuovo Codice della Strada abbiamo puntato a qualificarne la preparazione e la conoscenza specialistica, mediante l’istituzione di un registro telematico loro dedicato. Una misura coerente con il percorso di fidelizzazione, stabilizzazione e accrescimento qualitativo dell’intero comparto,che richiede ai propri consulenti aggiornamento costante per la resa di prestazioni qualificate. Il registro telematico degli Studi – ha poi concluso il Sottosegretario – consentirà di perseguire la digitalizzazione dei processi che tanto impatta su efficienza, efficacia, economicità e trasparenza delle attività amministrative e documentali riguardanti il settore automobilistico e quello diportistico.”

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

