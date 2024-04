(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

Turismo, Andreuzza (Lega): "nostre città costiere meritano status comunità marine"

Roma, 19 apr. – “Questa mattina, nel corso della conclusione della settima edizione del G20s – Summit delle spiagge italiane, ho rinnovato il mio impegno per supportare le nostre città costiere che meritano lo status di ‘comunità marine’, ripartendo dal lavoro già messo in campo nella scorsa legislatura insieme al sindaco di Cavallino Treporti Roberta Nesto e altri colleghi. Fondamentale promuovere un’azione politica per sostenere quei comuni che da soli rappresentano oltre 50 milioni di presenze turistiche annuali, pari al 12% del totale nazionale. Durante i mesi estivi, queste località si trasformano da piccoli centri urbani in grandi destinazioni turistiche, che accolgono milioni di visitatori, mettono in luce le proprie unicità, ma si trovano ad affrontare sfide specifiche di fronte ad una pesante pressione turistica, in costante crescita. Se vogliamo favorire la competitività di queste località, incrementando la qualità dell’offerta e dei servizi, crediamo come Lega che sia necessario ascoltare e sostenere le richieste dei sindaci, perché il volano di questo comparto abbia ricadute positive sulle comunità dei territori”.

Lo dichiara la deputata della Lega Giorgia Andreuzza.