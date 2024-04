(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Stefano Boeri a Radio 24: “Biennale, Vinitaly e Salone del Mobile in contemporanea? Una vera stronzata”

L’architetto Stefano Boeri è intervenuto su Radio 24, a “In campo con Pardo” per parlare di Milano nei giorni del derby: “Sono ottimista su Milano, la città è splendida in questi giorni, è incredibile come Milano rinasca ovunque. Poi penso però ai costi alti e ai salari che sono rimasti troppo bassi”. E aggiunge: “Devo dire abbiamo sofferto una cosa in questi giorni: una volta c’era ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ ed era fantastico, perché magari c’erano in simultanea il derby di Torino e Milano, Napoli-Roma…poi però abbiamo capito che se uno vede Napoli-Roma al venerdì, un derby al sabato e uno alla domenica è anche più bello. Invece – prosegue Boeri a Radio 24 – noi abbiamo avuto Vinitaly, la Biennale di Venezia e il Salone del Mobile nella stessa settimana ed è stata una vera stronzata che ha fatto male a Milano, a Venezia e a Verona”.

Maria Luisa Chioda

Il Suo nominativo è stato estratto dalla Banca dati dei giornalisti Mediaddress e viene utilizzato dall’Ufficio Stampa de Il Sole 24 ORE S.p.A. al solo fine di inviarLe comunicazioni informative strettamente collegate alla Sua attività giornalistica ai soli fini di informazione e approfondimento.