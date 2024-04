Nota stampa – Modifiche temporanee alla viabilità per la “Giornata Mondiale della Terra” 22 aprile 2024.

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

—————————————————-Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

—————————————————-ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2024-501 DEL 12/04/2024

OGGETTO: VIALE MARIA LUIGIA, PIAZZALE RONDANI – “GIORNATA MONDIALE

DELLA TERRA” DEL 22/04/2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

gli artt. 6 e 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione

dei veicoli nei centri abitati;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del

Vista la richiesta pervenuta tramite Settore Attività Produttive e Edilizia S.O. Procedimenti

Attività Produttive e Commerciali, relativa alla chiusura alla circolazione, divieto di sosta e

di fermata, in viale Maria Luigia, nel tratto da rotatoria con piazzale Marsala a ponte

Caprazucca/Piazzale Rondani, intersezioni escluse e Piazzale Rondani da Via Monte Santo

esclusa a Viale Maria Luigia il giorno 22/04/2024 dalle ore 07:30 alle 13:00, per assemblee

studentesche ed eventi ludico-sportivi in occasione dell’evento “Giornata Mondiale della

Terra”, organizzato dagli istituti scolastici, capofila il Liceo Scientifico “G. Ulivi” ;

Considerato che l’evento è patrocinato dal Comune di Parma;

Ritenuto di acconsentire a quanto richiesto;

ORDINA

Il giorno 22/04/2024, dalle ore 7:30 alle 13:00

Viale Maria Luigia, nel tratto da rotatoria ad intersezione Piazzale Marsala a ponte

Caprazucca/piazzale Rondani

Piazzale Rondani lato Sud – da Via Monte Santo esclusa a Viale Maria Luigia

Istituzione del divieto di circolazione.

Destituzione di tutti gli stalli di sosta ed istituzione del divieto di sosta con rimozione

forzata per tutti i veicoli ambo i lati.

Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali:

– Via Piave, nel tratto da via Monte Santo a viale Maria Luigia.

– Viale Gorizia, nel tratto da via Monte Santo a viale Maria Luigia.

– Piazzale Rondani lato Nord

– Borgo Santa Caterina

Via Monte Santo, nel tratto da Via Piave a Piazzale Rondani

Dovrà essere sempre consentito il transito dei mezzi di soccorso e d’emergenza.

Gli organi di Polizia Stradale potranno adottare misure di regolamentazione del

traffico che si rendessero necessarie per un corretto svolgimento dell’evento di cui

trattasi e per limitare i disagi alla circolazione veicolare, anche se non previste nella

presente ordinanza.

Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto e posizionata secondo le norme del Codice della

Strada a cura della società Gruppo Biesse Srl :

Il Comando di polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la

segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del

controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota

mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai

seguenti destinatari

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E EDILIZIA, SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT, CORPO DI