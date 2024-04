(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Migranti: Gasparri (Fi), mio giudizio su Ong immutato, favoriscono trafficanti

“Con buona pace di certi elementi della sinistra ribadisco che molte Ong favoriscono i trafficanti di persone che operano in Africa alimentando l’arrivo di clandestini nel nostro Paese. L’azione di numerose di queste organizzazioni è nefasta e andrebbe stroncata perché con la loro azione non soltanto incoraggiano i criminali e aumentano i loro proventi, ma espongono tanti stranieri a viaggi della disperazione che diventano viaggi della morte. Quindi il mio giudizio su molte di queste Ong non solo resta immutato, ma nel tempo va peggiorando. E lo ribadirò in Parlamento, in televisione e in ogni sede. È inutile che qualcuno cerchi di intimidirmi. Non mi faccio tappare la bocca dagli irresponsabili demagoghi della sinistra”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.