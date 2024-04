(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Ddl Valditara: Aprea (FI), “Giusto inasprire sanzioni e pene per studenti responsabili di gravi e ingiustificabili violazioni nei comportamenti”

“Le modifiche del Ddl saranno applicate dal prossimo anno scolastico, scuole e famiglie avranno tutto il tempo per capire, comprendere ed adeguarsi. Come Forza Italia siamo perfettamente d’accordo col Ministro e col Governo per inasprire pene e sanzioni verso gli studenti che non hanno comportamenti adeguati ad un istituto scolastico e compatibili con la civile convivenza. Abbiamo assistito in questi ultimi tempi a fatti gravi che ci hanno lasciati esterrefatti, confermando una spirale di violenza che andava immediatamente stigmatizzata e fermata. Il 5 in condotta, che da sempre comporta la bocciatura, ad esempio, sarà applicabile anche in presenza di comportamenti che costituiscano gravi e reiterate violazioni del regolamento d’istituto. Ci saranno molti più casi del 5 in condotta con conseguente bocciatura. Il 6 in condotta genererà invece un debito scolastico in materia di educazione civica da recuperare a settembre. Ecco, questa è una misura che andrà valutata perché forse è troppo blanda. Per il resto siamo completamente d’accordo con le misure previste dal Governo e sulle ragioni per le quali c’è stata la necessità di intervenire. Varata la riforma del voto in condotta bisognerà ritornare a parlare di patti educativi per invitare i genitori e gli studenti ad una maggiore responsabilità sociale”. Lo ha dichiarato Valentina Aprea, Responsabile Nazionale Dipartimento Istruzione di Forza Italia, ospite al pomeriggio di Rai Radio 1.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma