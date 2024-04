Comunicato stampa – Democracy Festival. A Parma la manifestazione promossa dal Consiglio Nazionale Giovani. Domani, sabato 20 aprile 2024, nel centro della città.

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

COMUNICATO STAMPA

Democracy Festival

A Parma la manifestazione promossa dal Consiglio Nazionale Giovani e che si terrà sabato 20 aprile 2024, nel centro della città.

Parma, 19 aprile 2024. Il Comune di Parma aderisce a Democracy Festival, la manifestazione promossa dal Consiglio Nazionale Giovani e che si terrà sabato 20 aprile 2024. Si tratta di un evento itinerante che si svolgerà in molte città europee e che affronterà diverse tematiche nell’ambito delle politiche giovanili. L’evento fa parte del Meet Project coordinato dallo European Youth Forum.

Un ricco programma che coinvolge molte scuole di Parma e che propone numerose attività diffuse nel centro della città: incontri, dibatti, musica, mostre e tanti altri momenti di approfondimento che vede anche il coinvolgimento della Commissione Giovani di Parma candidata a Capitale Europea della Gioventù 2027.

“Il Democracy Festival – ha dichiarato Beatrice Aimi, assessora alla Comunità Giovanile – rappresenta un’opportunità interessante per i giovani e le giovani della città che potranno conoscere e confrontarsi su vari temi di attualità, grazie ad un programma ricco di attività stimolanti. È un’occasione importante anche per l’amministrazione per rafforzare la collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani e le organizzazioni giovanili.”

Il programma