Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 Salute, Loizzo (Lega): “Impegno Governo su terapie digitali risultato importante”

Roma, 18 apr. – “Positivo che il Governo si sia impegnato a prevedere l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Osservatorio permanente sulle terapie digitali, al fine di avviare un monitoraggio sugli sviluppi scientifici e tecnologici. Le ‘digital therapeutics’ sono capaci di offrire interventi mediati da programmi software di alta qualità, e per questo basati su evidenze scientifiche ottenute attraverso una sperimentazione clinica rigorosa. Da sempre sostegno l’importanza di promuovere il loro utilizzo, che può davvero garantire potenzialità straordinarie per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, con il solo obiettivo di aiutare il paziente e migliorarne gli esiti clinici. Importante che si vada in questa direzione, per favorire la diffusione e l’implementazione delle terapie digitali”.

Lo dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo.