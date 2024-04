(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 RPT – TESTO CORRETTO

BERGAMINI (FI), “SU TEMI ETICI LIBERTÀ DI VOTO IN FORZA ITALIA”

“Sui temi etici da sempre c’è libertà di voto per Forza Italia in coerenza con la visione liberale di Silvio Berlusconi. Su questioni come aborto o eutanasia la pur giusta disciplina di partito lascia il passo alla coscienza individuale”. Lo ha dichiarato al Tg3 l’On. Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma