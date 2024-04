IL PRESIDENTE MARSILIO OGGI TAGLIERA’ LA BARBA IN DIRETTA A UN GIORNO DA PECORA, SU RAI RADIO1, PER MANTENERE FEDE AL ‘FIORETTO’ FATTO AI MICROFONI DELLA TRASMISSIONE

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

ti segnalo che oggi, giovedì 18 aprile, il presidente dell’Abruzzo Marco

Marsilio sarà ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il talk show condotto da

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, in onda su Rai Radio1. Alle 13.40 circa

Marsilio si farà tagliare la barba in diretta per tenere fede alla promessa

pre-elettorale fatta alla trasmissione poco prima della sua rielezione,

quando aveva assicurato ai conduttori che avrebbe acconsentito alla

rasatura nel caso di riconferma.

