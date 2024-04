(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 FERRARA, VIDEOMAPPING SU PALAZZO DUCALE, LO SPETTACOLO SI MOLTIPLICA:

LORENZO DE BLANCK ALLA CONSOLLE. DJ SET LIVE IL 4 MAGGIO, PER LA PRIMA

VOLTA DAL BALCONCINO DELLO STORICO EDIFICIO. IL DJ: “UN ONORE POTER FAR

BALLARE LA MIA CITTÀ IN UN EVENTO UNICO”

Ferrara, 18 apr – Manca sempre meno al tanto atteso videomapping che

prenderà vita sulle pareti del Palazzo Ducale dal 2 al 5 maggio, omaggiando

una delle tradizioni più affascinanti e significative della città estense:

il Palio di Ferrara. E sabato 4 maggio lo spettacolo si moltiplica:

l’esperienza visiva, che inviterà il pubblico a immergersi nelle storie di

eroi e santi, passioni, sacrifici e simbologie oniriche della storica

manifestazione, si amplifica con il dj set del ferrarese Lorenzo de Blanck,

che a partire dalle 22.30 darà vita a un live set musicale unico, dedicato

all’evento, suonando per la prima volta dal balcone della Sala dell’Arengo

del Palazzo Municipale che si affaccia sulla piazza.

“Sarà un onore prendere parte a questo incredibile spettacolo e suonare

nella mia città – spiega lo stesso dj ferrarese, Lorenzo de Blanck -. Le

musiche che ho scelto si uniranno nel racconto che Andrea Bernabini & Sara

Caliumi, insieme al music designer Davide Lavia, hanno progettato per lo

spettacolo di videomapping ‘D’Arme & d’Amore’ a Ferrara. Per la prima volta

le persone potranno ballare in questa suggestiva location, unendo la musica

a una delle tradizioni più importanti di questa città”.

Amante del vinile, ma anche delle nuove tecnologie, Lorenzo viene dalla

musica house ed è sempre alla ricerca di nuove sonorità, che elabora anche

grazie ai numerosi viaggi che lo portano a suonare in giro per il mondo.

Storico dj del Simple di Ferrara, dallo scorso anno è stato scelto dalla

nota discoteca Cocoricò di Riccione come dj resident per il famoso evento

“Cocoricò On The Beach”. Con il suo grande bagaglio di esperienze e la sua

costante voglia di crescere ed evolvere nel suo percorso musicale, Lorenzo

de Blanck contribuirà a rendere ancora più spettacolare il videomapping

artistico che illuminerà l’antica facciata del palazzo Ducale di Ferrara,

compresa la torre.

Dal 3D alla motion graphics, a partire dal 2 maggio e fino al 5 maggio,

ogni sera dalle 21 all’una di notte, la nuova installazione multimediale di

video arte trasporterà gli spettatori nell’atmosfera suggestiva del Palio,

dove la passione per la vita si fonde con il rispetto per la storia.

Dopo il grande successo di pubblico per i videomapping sul Duomo, sul

Castello Estense e l’anno scorso su Palazzo dei Diamanti, Andrea Bernabini

& Sara Caliumi, insieme al music designer Davide Lavia, tornano a Ferrara

con un nuovo show, che questa volta coinvolgerà la facciata e la torre

dello storico Palazzo Ducale, un tempo residenza degli Este. Il gruppo di

artisti sta lavorando alla realizzazione di suggestive ed evocative animazioni

complesse, per creare un immaginario di stupore e meraviglia. Le proiezioni

di video arte multimediale partiranno ogni sera dalle 21, con replica ogni

20 minuti circa (ultima proiezione alle 00:40).

L’evento, a ingresso gratuito, è realizzato dal Comune di Ferrara in

collaborazione con Ferrara Tua, con la consulenza storica della Fondazione

Palio Città di Ferrara.

Il Palio di Ferrara si terrà invece il 25 maggio nella suggestiva piazza

Ariostea con le corse per il secondo anno di fila in notturna, precedute

dagli omaggi al Duca (nei fine settimana fino al primo maggio), gli antichi

giochi delle bandiere estensi (11-12 maggio) e il magnifico corteo del 18

maggio, in cui “sfila la storia della città Estense” con un migliaio di

figuranti nei tradizionali costumi dell’epoca. Quest’anno il ricco

programma verrà anticipato dal Torneo del Fante, sabato 20 aprile alle 15 in

piazza Municipale, che vedrà le 8 contrade battersi in una disfida

cavalleresca.