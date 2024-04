Corte Ue: violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione: il precedente regime di prescrizione ceco è incompatibile con il diritto dell’Unione (Sent C-605/21)

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 Violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione: il precedente regime di prescrizione ceco è incompatibile con il diritto dell’Unione

Tale regime rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile chiedere il risarcimento del danno per pratiche anticoncorrenziali continuative

Sentenza della Corte nella causa C-605/21 | Heureka Group (Comparatori di prezzi online)

In allegato il comunicato stampa in italiano

Sofia Riesino

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT

Direzione della comunicazione

[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

curia.europa.eu