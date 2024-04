PSA. On. Caretta (FdI), bene Lollobrigida per garanzie UE

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

17 aprile 2024

“La peste suina sta diventando un pretesto per attaccare il governo, ma

quello che la sinistra finge di ignorare è che il governo Meloni ed i

ministri Lollobrigida e Schillaci stanno gestendo con grande impegno una

grave eredità, lacunosa, derivante dai mancati interventi dei precedenti

governi di centrosinistra, che hanno sempre approcciato il tema PSA

condizionati dall’ideologismo animalista. Il lavoro delineato dal ministro

Lollobrigida nella seduta odierna del question time è orientato a far

adottare all’Europa regolamenti che diano garanzia dei prodotti esportati

rispetto alla sicurezza animale, aprendo un tavolo con la DG SANTE della

Commissione europea. I provvedimenti adottati dall’allora ministro Speranza

si sono rivelati palesemente inadeguati ed è l’ennesima pessima eredità che

come maggioranza siamo chiamati a gestire. Ringrazio il ministro

Lollobrigida per l’attenzione e la risposta ad un quesito non strettamente

di sua competenza, manifestazione ancora una volta di una cifra stilistica

e di una capacità di farsi carico dei problemi, del tutto diverse dai

precedenti governi.”

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli

d’Italia

Ufficio stampa on. Caretta (FdI)