(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 Proteste studenti, Silvestroni (Fdi): la sinistra giustifica la violenza?

“La sinistra rimane in silenzio davanti alle violenze inaccettabili dei collettivi studenteschi nelle università. Si manifesta per la pace, per l’antiviolenza e lo si fa picchiando dirigenti, agenti di polizia e devastando commissariati di Polizia. Questo silenzio è la solita ipocrisia becera della sinistra. Promuoviamo la pace con azioni pacifiche non con aggressioni e danneggiamenti. Difendere una causa non giustifica comportamenti violenti. Dialogo e rispetto sono fondamentali per il cambiamento. Esprimo la mia piena solidarietà e gratitudine a tutte le forze dell’ordine, che difendono la libertà di tutti, anche di chi è mosso solo da odio e violenza”.

Così Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia e segretario dell’ufficio di Presidenza.

