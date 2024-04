(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 Ponte. Bonelli (AVS) a Fratin: stupefacenti le sue dichiarazioni, altro che

ordinario

“Il ministro Pichetto Fratin si unisce alla fiera dell’assurdo intorno al

ponte sullo stretto, definendo ‘ordinari’ i rilievi sul progetto, smentendo

il suo stesso ministero che ha chiesto 221 richieste di integrazioni. Se

questo è ordinario, allora chiediamo al ministro Pichetto Fratin se per lui

è ordinario aver depositato documenti vecchi e non leggibili? È ordinario

avere un progetto che non ha fatto la zonizzazione sismica e le prove di

turbolenza sulla stabilità del ponte? Più che ordinario è stupefacente che

un ministro dell’Ambiente minimizzi quello che sta accadendo per difendere

un progetto che si sta trasformando in un bancomat di stato. Ministro

esiste un progetto del ponte sullo stretto?”.