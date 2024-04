correzione refuso Piano strategico ZES Unica

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

Piano strategico ZES Unica: due tavoli tematici in 24 ore. Focus su infrastrutture e ambiti produttivi

Proseguono gli incontri dei tavoli tematici ai fini dell’elaborazione del Piano Strategico della ZES unica del Mezzogiorno. Nelle giornate del 16 e del 17 aprile si sono tenuti due confronti istituzionali coordinati dalla Struttura di missione ZES e dedicati rispettivamente alle infrastrutture materiali e immateriali ed agli ambiti produttivi.

Durante il tavolo del 16 aprile sono state affrontate diverse questioni relative alle infrastrutture, in fase di realizzazione o da realizzare, a sostegno dell’insediamento di nuovi investimenti. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Assoaeroporti, di Sogesid, di Invitalia, di RFI, di ANAS e delle Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, dei mari Tirreno meridionale e Ionio, di Sardegna, del mare di Sicilia orientale e occidentale, del mare Adriatico meridionale e centrale, del mare Ionio e dello Stretto.

Il tavolo del 17 aprile è stata l’occasione per avviare un confronto tecnico sui settori da promuovere e da rafforzare nelle regioni del Mezzogiorno. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura, del Dipartimento della Protezione Civile e Politiche del mare, dell’ISMEA, di INVITALIA, della Cassa Depositi e Prestiti, di Unioncamere e dell’ABI.