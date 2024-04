(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

Comunicato stampa

Benetti (Isnec): “L’educazione finanziaria fondamentale per i giovani”

Il direttore dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili è intervenuto all’iniziativa “Gestisci il Tuo Futuro Finanziario: Guida Pratica al Budgeting e alla Gestione delle Spese” alla Camera di Commercio di Bergamo

BERGAMO – “L’educazione finanziaria serve a rendere le persone più preparate a gestire denaro e finanze, trovo essenziale partire dai giovani della scuola secondaria di secondo grado perché la materia è sempre più complessa e diventa fondamentale conoscerne le basi per le decisioni e le scelte della propria vita futura”

Lo ha detto Andrea Benetti, direttore dell’Isnec (Istituto Nazionale Esperti Contabili) che ha parlato agli studenti dai microfoni della Camera di Commercio di Bergamo, nell’ambito di “Gestisci il Tuo Futuro Finanziario: Guida Pratica al Budgeting e alla Gestione delle Spese”, in relazione al progetto “Io penso positivo – Educare alla finanza”, organizzato da Campus.

L’iniziativa, diffusa su scala nazionale, si propone di fornire ai ragazzi le conoscenze necessarie per affrontare le sfide finanziarie della vita quotidiana e per intraprendere carriere di successo nel settore. La Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, ha rinnovato l’impegno nel promuovere la professione di esperto contabile e diffondere l’importanza dell’educazione finanziaria tra i giovani.

“Nel corso dell’incontro – ha evidenziato Anna Maria Belforte, coordinatrice della Cnpr al Salone dello Studente – è stato lanciato un appello a intensificare la collaborazione tra istituzioni e professionisti al fine di garantire un’ampia diffusione di conoscenze finanziarie e contabili tra le nuove generazioni”.

Bergamo, 17 aprile 2024

Nella foto Andrea Benetti

