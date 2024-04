(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 Scuola: Latini (Lega), bene proroga Mim per 6000 collaboratori scolastici aggiuntivi ATA

Roma, 16 apr. – “Il Mim sotto l’ottima guida del ministro Valditara conferma la sua attenzione per i collaboratori scolastici aggiuntivi della categoria ATA in scadenza al 15 aprile, individuando una dotazione di circa 14 milioni di euro per la proroga di quasi 6 mila contratti. Un obbiettivo fortemente voluto dalla Lega che mette il progetto educativo e la sua coerenza al centro dell’agenda politica”.

Così la vicepresidente della commissione Istruzione, la deputata della Lega Giorgia Latini.