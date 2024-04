(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 SAPIENZA, MIELI (FDI): CONDANNO VIOLENZA, SOLIDALE CON RETTRICE POLIMENI

“Considero estremamente positivo il documento approvato oggi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza di Roma, con cui sono stati ribaditi il carattere universalistico e libero della ricerca e il no ad ogni forma di boicottaggio della collaborazione scientifica a livello internazionale. Sono principi che il mondo universitario deve difendere con fermezza, in particolare da chi anche in Italia sta tentando di strumentalizzare ed estremizzare il dibattito per motivazioni ideologiche. Ringrazio la Rettrice Polimeni e gli organi collegiali della Sapienza per la decisione assunta oggi e condanno con forza ogni forma di violenza e prevaricazione, portata avanti dai soliti noti che pensano di poter imporre a tutta la comunità universitaria il proprio modo di pensare”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli.

