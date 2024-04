(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

mar 16 aprile 2024 Salute: Nevi "Servizio di psicologia può portare benefici al Paese"

“Dobbiamo fare delle scelte che possono portare a grandi benefici e il servizio di psicologia che si rivolge ai giovani e alle famiglie è un investimento vero sul futuro del Paese anche per le imprese, Forza Italia ci crede e Antonio Tajani è particolarmente sensibile sul tema. Con poca spesa, sapendo che la situazione economica delle casse pubbliche non è delle migliori, possiamo dare una risposta significativa e far risparmiare il nostro sistema sanitario nazionale. Riteniamo giusta anche la proposta dello psicologo di base che auspichiamo arrivi prima possibile in approvazione. Molto bene anche la realizzazione del ministro Bernini per la presenza dello psicologo nelle università. La volontà politica c’è e ci impegneremo al massimo per portare a casa il risultato anche se noi siamo tendenzialmente contrari ai bonus legati a un problema così strutturale della nostra società moderna”. Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo alla conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop) sul progetto PsyCARE riguardante l’impatto e il costo-efficacia del bonus psicologico.

