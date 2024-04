(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 ROM: DALLA CHIESA (FI), “NON CONCEPISCO PROTEZIONE VERSO SOPRUSI E ABUSI DI QUESTA GENTE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI”

“Di fronte a situazioni di questo tipo non si può avere buonsenso. C’è un buco enorme delle Istituzioni che non possono lasciare un cittadino senza alcuna risposta. Un cittadino di Gugliano al quale i rom hanno occupato e sottratto un terreno senza alcun diritto. Nessuno ha dato una risposta. Non mi capacito di questa protezione anche da parte dell’amministrazione locale per questi casi che vedono coinvolti i rom. Una protezione che non esiste nemmeno per i cittadini regolari. Perché questa protezione per un campo rom abusivo? Per di più stanziato sul terreno di un cittadino che non ha potuto proseguire la sua attività di agricoltore e addirittura paga l’IMU a questi rom che rubano la corrente elettrica dalla centralina ENEL. Non solo: da un filo scoperto è morta una povera bambina di 7 anni e il Comune cosa fa? Intima al proprietario di abbattere entro 90 giorni gli abusi dei rom sul suo terreno. Ma stiamo scherzando?” Così l’On. Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, ospite a Quarta Repubblica su Rete 4.

