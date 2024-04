G. Tiani (SIAP): Per la dignità dei poliziotti il SIAP ha querelato il prof. Angelo D’Orsi e l’autrice Emanuela Megli

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 *Tiani*: *Per la dignità dei poliziotti il SIAP ha querelato il prof.

Angelo D’Orsi e l’autrice Emanuela Megli *

Eravamo intervenuti nella immediatezza del clamore mediatico suscitato dai

noti fatti di fine febbraio a Pisa, stigmatizzando le gratuite e

generalizzate accuse a donne e uomini in uniforme, ricordando che la

gestione dell’Ordine Pubblico e l’uso della forza è attuata nel perimetro

dei principi democratici a garanzia delle libertà di tutti i cittadini,

nel rispetto dall’art. 17 della Costituzione, che vale tanto per i

poliziotti che per i manifestanti.

Avevamo preannunciato *azioni a tutela della dignità professionale,

personale e delle famiglie dei poliziotti.*

Diamo dunque atto che il nostro legale Avv. Gigante dello Studio Legale

Picozzi e Morigi, come preannunciato, ha depositato presso la Procura di

Roma una denuncia querela nei confronti del prof. Angelo D’Orsi e presso la

Procura di Bari una denuncia querela nei confronti dell’autrice Emanuela

Megli.

Il prof. D’Orsi per aver pronunciato nella trasmissione “Quarta Repubblica”

del 26 febbraio u.s. frasi quali: *“quando vedo il poliziotto che

manganella con un piacere di farlo due cose mi vengono in mente, uno, per

quel manganello c’è una sorta di rivalsa sociale verso lo studente, quasi

invidia, tu stai studiando sei un privilegiato, io non sto qui a farmi

massacrare con stipendi bassi, e la seconda cosa è il fatto che troppo

tanto spesso, tanto sovente quei poliziotti, e me lo dicevano nelle

interviste che ho fatto dal 69 al 72, hanno assunto delle droghe, hanno

assunto delle sostanze per reggere il peso, questo però ti fa perdere anche

i freni inibitori”.*

L’autrice Megli per aver scritto, in un articolo pubblicato il 5 marzo u.s.

su “La Gazzetta del Mezzogiorno” intitolato *“Le manganellate di Pisa e

l’assenza di educazione alle affettività” *con frasi quali*: “Eh bene,

quegli stessi uomini hanno verso i propri figli l’educazione autoritaria

che mette le regole non al servizio del bene personale e collettivo ma come

principio assoluto, che regola e governa le relazioni come fossero un

codice anaffettivo e spersonalizzante privo di soggettività e di rispetto

della persona… Dietro questi comportamenti autocratici, autoreferenziali e

intransigenti, c’è un evidente disagio degli stessi soggetti che li attuano

e che li hanno subiti, continuando ad autoimporseli richiamando

continuamente a sé uno schema ripetitivo che anche se li nuoce, li fa

sentire sicuri poiché in un ambiente psicologico conosciuto e difensivo

(disfunzionale)”.*

Roma, 16 Aprile 2024