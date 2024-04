(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 FORZA ITALIA: NEVI (FI), “ACCOGLIAMO CON PIACERE STEFANO PASTORELLI CONSIGLIERE REGIONALE UMBRIA”

“Con grande piacere questa mattina abbiamo accolto in FI il consigliere regionale Stefano Pastorelli e tutti i suoi amici sparsi nel territorio della provincia di Perugia. E’ per noi motivo di orgoglio che un consigliere regionale con un consenso così importante e radicato sul territorio come Stefano Pastorelli aderisca a FI riconoscendo il grande lavoro che sta svolgendo Antonio Tajani e tutto il gruppo dirigente forzista della mia Regione Umbria. La comunanza di valori e la grande passione per la politica che Stefano Pastorelli ha sempre dimostrato lo renderanno da subito protagonista e attivo sul territorio, soprattutto di Assisi. Un territorio a cui teniamo particolarmente”. Così in una nota l’On. Raffaele Nevi, Portavoce Nazionale di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma