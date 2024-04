(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 *ABORTO, FOTI (FDI): OPPOSIZIONE STRUMENTALIZZA EMENDAMENTO MALAGOLA*

“Gran parte dell’opposizione, PD in testa, con sguaiato chiasso, gioca a

strumentalizzare a fini di parte l’emendamento del collega Malagola

presentato al decreto legge sul PNRR. Stupisce ed allarma che, quando si

tratta di applicare pienamente una legge, nel caso la n. 194, le

opposizioni si scatenino, alimentando e diffondendo vere e proprie fake

news. Infatti, l’emendamento Malagola – approvato in commissione Bilancio

senza alcuna resistenza – non prevede alcuna riforma né tantomeno inficia

e/o modifica i contenuti della legge n.194/78. La proposta, per contro,

ribadisce quanto già previsto dalla legge n. 194/78 (art. 2, comma 2)

ovvero che i consultori, senza oneri per lo Stato, possono avvalersi, per i

fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee

formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono

anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. A tacere del fatto

che è proprio la legge n. 405/75 sui consultori, che all’articolo 2, comma

1, lettera b) – e conseguentemente al comma 2 – a prevedere che i

consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici

e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza

scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle

unità sanitarie locali. Appare perciò chiara la volontà delle sinistre di

piegare il dibattito politico sulla applicazione della legge n.194 alla

bieca strumentalizzazione, anziché attenersi alla realtà dei fatti”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 16 aprile 2024

