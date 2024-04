(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 Aborto, Bonafoni (Pd): nel pomeriggio in piazza Montecitorio per dire no a Pro Vita nei consultori

“È incredibile come, proprio nei giorni in cui il Parlamento Europeo riconosce l’aborto come uno dei diritti che dovrebbero esser costituzionalmente garantiti dai Paesi dell’Unione, la destra al governo in Italia cerchi ancora una volta di limitare la libertà delle donne, permettendo alle Regioni di spalancare le porte dei consultori alle associazioni Pro Vita più di quanto non stiano già facendo. Un passo indietro – l’ennesimo – rispetto a conquiste faticose ottenute con anni di battaglie, sul fronte dei diritti e delle libertà di tutte e di tutti.

Anche per questo, oggi pomeriggio sarò in piazza Montecitorio per chiedere di tener fuori gli obiettori dai consultori e di attuare veramente, anziché depotenziare, quanto previsto dalla legge 194”.

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, con delega ad associazionismo e Terzo Settore, e consigliera regionale del Lazio.

Roma, 16 aprile 2024