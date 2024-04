“L’economia dei dati nell’Intelligenza Artificiale” SEEWEB ORGANIZZA EVENTO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE, il 16 aprile a Roma

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

L’economia dei dati nell’Intelligenza Artificiale. Superare le disuguaglianze industriali per una crescita economica e sociale”. È questo il titolo dell’evento organizzato da Seeweb che si svolgerà domani, martedì 16 aprile, a partire dalle ore 9:30, nella sede dell’Istituto Don Luigi Sturzo, Palazzo Baldassini, in Via delle Coppelle 25 a Roma.

Il convegno vedrà l’intervento di prestigiosi relatori istituzionali e del mondo della ricerca e dell’università, con un panel dedicato agli operatori industriali della filiera dell’Intelligenza Artificiale, per cogliere i risvolti normativi ed economici a vantaggio del tessuto produttivo italiano. Nel corso dell’evento sarà presentato uno studio realizzato da Seeweb sugli impatti economici dell’Intelligenza Artificiale nel nostro Paese e si discuteranno le migliori strategie per incentivare modelli italiani di intelligenza artificiale, che possano assicurare il progresso tecnologico e la sostenibilità del nostro ecosistema, in modo da raggiungere l’indipendenza tecnologica e garantire una governance etica al settore. Nel corso dei lavori, il Ceo di Seeweb Antonio Baldassarra illustrerà le 10 proposte per combattere le diseguaglianze industriali che possono creare i sistemi di AI, contro ogni esternalità economica e sociale. Secondo Seeweb, in particolare, è necessario garantire l’accesso e la trasparenza ai dati che si usano per allenare sistemi di intelligenza artificiale; riconoscere maggiori poteri alle Autorità Antitrust per prevenire fenomeni distorsivi ricorrenti; prevenire la concentrazione del mercato dall’AI attraverso l’applicazione di misure che ostacolino l’estensione della dominanza sui mercati ancillari; vietare l’utilizzo di “crediti cloud” in forma di voucher da scontare nell’acquisto di servizi cloud dalle piattaforme dominanti; favorire una commessa pubblica che sia indirizzata a sviluppare aziende italiane della filiera dell’intelligenza artificiale. Interverranno al convegno figure del mondo della formazione scientifica, delle istituzioni e del mondo dell’industria. Tra queste, il Prof. Ranieri Razzante, Comitato per la strategia dell’IA presso la Presidenza del Consiglio, il Dott. Massimo Chiriatti, Chief Technology e Innovation Officer Lenovo; il panel scientifico vedrà la presenza della Professoressa Simonetta Vezzoso, Università di Trento, del Prof. Giovanni Maria Riccio, E-Lex, del Prof. Daniele Nardi, CINI. Previsto il contributo della Professoressa Giusella Finocchiaro, Ordinaria di Diritto di Internet e di Diritto Privato presso l’Università di Bologna. Per il panel istituzionale, sono previsti gli interventi degli onorevoli Alberto Gusmeroli e Stefano Maullu e del senatore Maurizio Gasparri. Mentre per il mondo dell’industria interverranno tra gli altri Michele Zunino, presidente del Consorzio Italia Cloud e CEO Netalia, insieme a Mediaengine che porterà la propria esperienza diretta con la costruzione di soluzioni AI realizzate in modalità full-stack. Il convegno vedrà la pubblicazione e la diffusione dello studio “L’economia dei dati nell’Intelligenza Artificiale”.

