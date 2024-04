(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 GIOVEDI’ IN SENATO CONFERENZA FDI “IL BELLO DI ESSERE FUORI”

Si terrà giovedì 18 aprile, alle ore 10.30, presso la Sala “Isma” del Senato della Repubblica (Piazza Capranica, 72) la conferenza stampa, promossa dal senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, dal titolo “Il bello di essere fuori”. Interverranno, oltre al Sen. Russo, il Sen. Francesco Zaffini, Presidente della 10° Commissione permanente del Senato – Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale, il Sen. Michele Barcaiuolo, componente della 3° Commissione – Affari Esteri e Difesa, Giovanni Casale, Esperto in diritto di famiglia ed ideatore del progetto ANTHEA, Franco Antonio Pianardi, Presidente Nazionale Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport, TAILS, Giovanni Gravilli, Presidente Associazione Nodi D’Amore, Pier Luigi Sforza, Presidente Centro Emiliano Problemi Sociali per la Trisomia 21 APS ETS Bologna, Arnaldo Baruffaldi. Presentazione del libro: Marco Baruffaldi.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica