(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 Disabilità, Murelli (Lega): legge delega realtà, grazie Locatelli

Roma, 15 apr. – “Soddisfazione per l’approvazione in Cdm dell’ultimo decreto per l’attuazione della legge delega per la disabilità. È un giorno tanto atteso, che concretizza un percorso iniziato in Parlamento e portato a compimento dall’importante lavoro del ministro Locatelli. Il nostro Paese è sempre più vicino a realizzare i principi della Convenzione Onu, pensando a un progetto di vita che metta la persona al centro, dimenticando l’approccio meramente assistenziale. Un importante passo per garantire una vita dignitosa a tante persone con disabilità e alle loro famiglie”.

Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.