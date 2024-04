(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 *Cnpr Forum, promuovere le comunità energetiche*

*Volpi (FdI): “UE tenga conto del nostro sistema organizzativo”*

*L’Abbate (M5s): “Recuperare il gap con l’Europa”*

*Squeri (FI): “Serve una svolta culturale”*

*Dori (AVS): “Quota 15mila entro 2026 è un’utopia”*

“Le comunità energetiche rinnovabili sono uno strumento straordinario per

innovare la transizione energetica in Italia. Una soluzione socio economica

molto interessante, poiché rappresenta una funzione democratica la cui

platea di beneficiari è molto ampia. Inoltre, costituiscono una misura

etica perché riescono a garantire la sicurezza energetica proprio nel

momento in cui gli scenari di guerra hanno messo in discussione gli

approvvigionamenti nazionali”. Lo ha dichiarato *Andrea Volpi* (deputato di

Fratelli d’Italia in Commissione Lavoro e sindaco di Lanuvio), intervenuto

nel corso del Cnpr forum “Sviluppo sostenibile: il ruolo delle comunità

energetiche rinnovabili nella sfida verso il 2030” promosso dalla Cassa di

previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da *Luigi

Pagliuca*.

Le ‘comunità’ offrono, inoltre, uno straordinario contributo alla

decarbonizzazione fissato dall’agenda 2030. I finanziamenti del Pnrr per

agevolarle sono un’occasione importantissima, ma i ritardi dell’Italia

rispetto a queste misure sono evidenti. Il legislatore europeo – ha

aggiunto Volpi – dovrebbe tenere conto del fatto che non siamo un paese

scandinavo; rispetto ai nostri 8000 comuni, di cui 4000 sono borghi, la

realizzazione delle comunità energetiche impatta con quella che è la nostra

burocrazia e il nostro sistema organizzativo. Le comunità energetiche

rappresentano un sistema innovativo e produttivo al tempo stesso.

Incentivarle è una sfida da vincere a tutti i costi”.

Esprime qualche preoccupazione *Patty L’Abbate* (M5s), vice presidente

della Commissione Ambiente a Montecitorio: “Le comunità energetiche

rinnovabili sono molto importanti. In Europa rappresentano uno degli

elementi chiave per realizzare la transizione energetica. In Italia,

invece, c’è stato un ritardo che ci auguriamo venga recuperato al più

presto e auspichiamo che il ministero e gli enti governativi possano

offrire un supporto concreto per evitare la ‘povertà energetica’,

consentendo in maniera celere di utilizzare il meccanismo delle ‘comunità’.

Finalmente è partita anche la piattaforma del GSE che sta effettuando una

campagna di comunicazione per spiegare in maniera dettagliata ai cittadini

e alle piccole e medie imprese in che modo è possibile costituirle e

accedere agli incentivi disponibili”.

Sul gap che divide l’Italia dal resto d’Europa è intervenuto *Luca Squeri*

(Forza Italia), segretario della Commissione Attività produttive alla

Camera: “Siamo in ritardo rispetto all’Europa. Il contributo economico è

importante, come ogni iniziativa che favorisce l’implementazione

dell’energia da fonti rinnovabili perché il cammino della transizione

energetica è una sorta di ‘marcia olimpica’ piuttosto lunga. Le ‘comunità’

offrono un contributo al di là della quantità di consumo effettuato. Le

difficoltà non mancano – ha aggiunto Squeri – ma è determinante dare inizio

a questo nuovo percorso che offre la possibilità di contrastare le crisi

climatica ed energetica. Purtroppo ci sono ancora difficoltà burocratiche

che rallentano questo percorso. Criticità che devono essere risolte al più

presto”.

Per *Devis Dori* (deputato di Alleanza Verdi e Sinistra in Commissione

Giustizia a Montecitorio): “Le comunità energetiche possono essere la vera

rivoluzione in ambito energetico, non solo per l’Italia ma per tutta

l’Unione Europea. L’obiettivo è quello di raggiungere 15mila ‘comunità’

entro giugno 2026. Il Pnrr potrebbe aiutare in maniera determinante. Oggi

l’iter è bloccato dalla burocrazia, dalla lentezza della politica colpevole

forse di non crederci fino in fondo. Il futuro invece è proprio nella

autoproduzione di energia per attuare quella democrazia energetica tanto

auspicata. Serve, poi, una sensibilizzazione su questo tema perché ancora

tanti cittadini – rimarca Dori – non conoscono le comunità energetiche che

possono rappresentare anche nuove opportunità di lavoro”.

Nel corso dei lavori, moderati da *Anna Maria Belforte*, il punto di vista

dei professionisti è stato illustrato da *Elisabetta Polentini*

(commercialista e revisore legale dell’Odcec di Roma): “Le comunità

energetiche rinnovabili possono definirsi uno straordinario strumento di

welfare strutturale e sociale per famiglie e imprese. In Europa sono

migliaia mentre in Italia, secondo i conti di Enea, sono poco più di 50

agli incentivi e ai contributi finanziati dal Pnrr. La promozione delle

comunità energetiche rinnovabili può favorire senza dubbio la transizione

energetica apportando un indubbio valore al nostro Paese.”.

Le conclusioni sono state affidate a *Paolo Longoni* (consigliere

dell’Istituto nazionale esperti contabili): “Proverei a interrogare dieci

cittadini mediamente alfabetizzati appartenenti al mondo delle imprese o

delle professioni o degli amministratori locali, chiedendo loro se sanno

cos’è una comunità energetica. Sono convinto che otto su dieci

risponderebbero di non saperlo. Il motivo principale per il quale c’è

scarsa diffusione delle comunità energetiche in Italia, che sono

associazioni tra cittadini, attività commerciali, piccole e medie imprese

che decidono di unire le proprie forze per produrre e consumare energia su

scala locale, è che molti non sanno dell’esistenza e della possibilità di

avviarle. Lo stesso vulnus che ha riguardato la liberalizzazione del gas e