(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 Caso Carrefour: Guerra (Pd), La parità contrattuale aiuterà. Ora basta con gli appalti di mera manodopera

“Il sequestro disposto dalla Guardia di Finanza di 64 milioni di euro a GS spa (società di supermercati Carrefour) mette in luce un copione ben noto: una società ricorre ad appalti di mera manodopera, con due finalità: comprimere i salari e le tutele dei lavoratori e portare a casa un rilevante guadagno fiscale (mancato versamento dell’Iva, indebite compensazioni e mancato versamento di contributi e ritenute). Un importante contrasto a questo fenomeno verrà dalla norma che come Pd, assieme alle altre opposizioni, siamo riusciti a fare approvare al decreto Pnrr per cui anche nella filiera degli appalti privati sarà obbligatorio applicare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti dei sindacati e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative. Un grazie alla Guardia di Finanza che affronta e risolve tanti casi come questo per le problematiche fiscali, ma è ora di arrivare a una diversa disciplina degli appalti, quella che avevo proposta in un emendamento bocciato da maggioranza e Governo. Considerare intermediazione illecita di manodopera l’appalto in cui i lavori vengono affidati a false imprese o false cooperative che si limitano a fornire manodopera ed eventualmente ad organizzarla con metodi da caporalato. L’emendamento è stato bocciato, il problema rimane”.

Così in una nota Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del PD.

Roma, 15 aprile 2024