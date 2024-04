(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Vinitaly: Fontana, appello a responsabilità e prudenza per la pace

Verona, 14 apr – “È stata una notte difficile, rivolgo un appello alla responsabilità, alla prudenza e al lavoro di tutte le istituzioni nazionali e internazionali impegnate per la pace. Ringrazio il governo che si sta attivando e mi auguro che anche da qui, che è una manifestazione con una grande valenza internazionale, si possa lavorare da questo punto di vista perché penso sia dovere di tutti noi donare ai nostri figli e alle future generazioni un mondo di pace, un mondo dove si possa stare stare in armonia assieme, dove regni l’amicizia tra i popoli”.

Lo ha detto il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, inaugurando la 56^ edizione di Vinitaly 2024 a Verona.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana