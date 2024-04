(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 *MO, FOTI (FDI): FERMA CONDANNA A ATTACCHI IRAN*

“I massicci e reiterati attacchi condotti dall’Iran contro Israele non

possono che trovare la più ferma e decisa condanna di Fratelli d’Italia.

L’immediata convocazione del vertice dei leader del G7 da parte del

Presidente Meloni ne attesta l’impegno a lavorare attivamente per trovare

subito una soluzione politica e diplomatica volta, da una parte, ad evitare

ulteriori destabilizzazioni e violenze nella delicata area mediorientale e,

dall’altra, a ristabilire le condizioni per una pacifica convivenza.

Al tempo stesso, plaudiamo alla tempestività con cui il Ministro

dell’Interno Piantedosi ha provveduto convocare il Comitato nazionale per

l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo chiaro che la grave tensione

internazionale suggerisce di riservare grande attenzione anche alla

sicurezza interna e alla protezione degli obiettivi sensibili nel nostro

Paese”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 14 aprile 2024