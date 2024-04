(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 MO, Barelli: “Governo condanna attacco Iran. Ora prudenza e pace”

“Il governo italiano condanna l’attacco dell’Iran respinto con successo da

Israele. Serve ora prudenza e la pace. L’obiettivo deve essere due popoli

due stati e una tregua indispensabile a Gaza per liberare gli ostaggi e

dare assistenza ai palestinesi, le vere vittime dei terroristi di Hamas”.

Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg2.

